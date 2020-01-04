Медведев утвердил национальный план адаптации к изменениям климата

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил первый этап национального плана по адаптации к климатическим изменениям до 2022 года, включающий социально-экономические меры по снижению уязвимости населения страны.

Документ опубликован на сайте кабмина.

«Определены меры экономического и социального характера, осуществляемые федеральными и региональными органами исполнительной власти в целях уменьшения уязвимости населения России, экономики и природных объектов к последствиям изменений климата, а также использования благоприятных возможностей, обусловленных такими изменениями», — говорится в распоряжении.

Медведев поручил субъектам федерации до 30 сентября 2021 года утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата и организовать работу по их выполнению до 10 мая 2022 года.

При этом проект второго этапа плана должен быть представлен Минэкономразвития не позднее 30 декабря 2022 года.

«Значительная часть территории России находится в области значительных (наблюдаемых и прогнозируемых) изменений климата, а последствия этих изменений оказывают существенное и усиливающееся воздействие на социально-экономическое развитие страны, условия жизни и здоровье людей, а также на состояние объектов экономики», — отмечается в документе.

Ранее RT сообщал, что в начале 2020 года в России появится госстандарт по адаптации к климатическим изменениям.

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.