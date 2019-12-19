Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.

В ответ на вопрос журналиста радиостанции «Маяк» Путин сказал, что, «действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению».

«В Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся нам это сделать всем вместе или нет, я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин глобального изменения климата», — сказал российский лидер.

Он добавил, что посчитать, как современное человечество влияет на изменения глобального климата, очень сложно, если вообще возможно.

«Но не делать ничего тоже нельзя... Мы должны предпринять максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся», — отметил Путин.

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