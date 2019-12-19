Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с изменением климата.
Путин прокомментировал ситуацию с изменением климата

    В ответ на вопрос журналиста радиостанции «Маяк» Путин сказал, что, «действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению».

    «В Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Удастся нам это сделать всем вместе или нет, я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин глобального изменения климата», — сказал российский лидер.

    Он добавил, что посчитать, как современное человечество влияет на изменения глобального климата, очень сложно, если вообще возможно.

    «Но не делать ничего тоже нельзя... Мы должны предпринять максимальные усилия, чтобы климат драматически не менялся», — отметил Путин.

    RT ведёт прямую трансляцию.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить