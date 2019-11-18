В России появится ГОСТ по адаптации к изменениям климата

С начала 2020 года в России вступит в силу государственный стандарт по адаптации к климатическим изменениям. С текстом ГОСТа ознакомился RT.

Суть нового стандарта сводится к тому, что всем компаниям (организациям, предприятиям, некоммерческим организациям и другим структурам) рекомендуется корректировать или создавать условия работы в соответствии с реально существующим климатом или его прогнозируемыми изменениями.

«В качестве возможных примеров применения ГОСТа можно привести случаи, которые были зафиксированы этим летом в Великобритании, когда в результате устоявшейся жаркой погоды в июле месяце деформировалось железнодорожное полотно... Положения ГОСТа способствуют адаптации к подобным погодным условиям, которая обойдётся компаниям существенно дешевле, нежели устранение возможных последствий, не говоря уже о возможных человеческих жертвах», — пояснили RT в НИИ «Интэркомс», являющемся разработчиком указанного ГОСТа.

Процесс адаптации, согласно стандарту, должен включать предварительное планирование, оценку экологического воздействия (в том числе и благоприятного), разработку конкретных мер по адаптации. Затем организация должна приступить к реализации плана, а после этого — к её оценке.

Организация может обмениваться информацией о результатах своей работы с любыми другими заинтересованными предприятиями. Эта информация должна предоставляться бесплатно, говорится в ГОСТе.

«С развитием промышленности и технологий создаваемый парниковый эффект оказывает существенное влияние на изменение климата. При этом степень изменения климата в будущем во многом будет зависеть от эффективности мер по ограничению дополнительных выбросов парниковых газов. Таким образом, для снижения угроз, возникающих по причине изменения климата, организациям всех видов необходимо уметь адаптироваться к непрерывно происходящим изменениям», — пояснили RT в пресс-службе Росстандарта.

В августе Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита G7 объявил «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, он отмечал, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO₂ существовал 3—5 млн лет назад.