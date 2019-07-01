Названы регионы России с превышением нормы осадков

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Александра Рыкова
В Институте глобального климата и экологии рассказали RT, в каких регионах России в 2018 году наблюдалось наибольшее отклонение от нормы по количеству осадков.
Названы регионы России с превышением нормы осадков
  • Магадан / © wikipedia.org

Так, в Магаданской области отклонение от нормы по осадкам превысило 38%. На втором месте — Красноярский край, а именно его северная часть (на 32% больше нормы). Далее идёт Забайкальский край (на 25%).

Также в Институте перечислили регионы, где осадков по итогам прошлого года выпало меньше нормы: Еврейская автономная область (82%), Челябинская (92%) и Свердловская (93%) области.

Специалисты также отмечают, что недостаточное количество осадков по итогам прошлого года было зафиксировано в Приволжском федеральном округе — 88% от нормы.

Как ранее показало исследование климатологов из Института физики атмосферы РАН, в России за последние 50 лет увеличились интенсивность и частота ливней, темпы роста — на 1—2% каждое десятилетие.

По мнению учёных, на увеличение количества проливных дождей и вызываемых ими стихийных бедствий могут влиять глобальные процессы: изменение климата в мире и повышение среднегодовой температуры в России.

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