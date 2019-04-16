Много воды утекло: почему за последние полвека в России участились проливные дожди

В России за последние 50 лет увеличилась интенсивность и частота ливней, темпы роста — на 1—2% каждое десятилетие. Об этом свидетельствует исследование климатологов из Института физики атмосферы РАН. Учёные проанализировали данные об осадках, зафиксированных отечественными метеостанциями за полвека наблюдений. По их мнению, на рост числа проливных дождей и вызываемых ими стихийных бедствий могут влиять глобальные процессы: изменение климата в мире и повышение среднегодовой температуры в России. Результаты исследования позволят понять механизмы возникновения опасных природных явлений, полагают специалисты.

Учёные отметили рост доли проливных дождей в общем количестве осадков в России с 1966 по 2016 годы. В работе, объединившей данные более 300 отечественных метеорологических станций, приняли участие климатологи Института физики атмосферы РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института океанологии РАН, Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных, Института географии РАН и французского Института экологических наук о Земле, сообщает Российский научный фонд.

Все дожди в России за 50 лет разделены в исследовании на моросящие, обложные и проливные. Учёные заметили, что каждое десятилетие доля ливней в общем количестве осадков в нашей стране росла на 1—2%. Отдельно отслеживались изменения характера осадков по регионам, страну разделили на 5 условных зон: север и юг европейской части РФ, север и юг Сибири, а так же Дальний Восток.

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В каждой зоне отмечен небольшой рост общего количества осадков и значительное увеличение доли ливневых дождей, причём в некоторых регионах этот процесс происходит быстрее. На юге Дальнего Востока ливни стали вдвое обильнее, что может быть вызвано с изменением муссонного климата и загрязнением атмосферы, полагают метеорологи. В северных регионах доля проливных дождей также возросла, но она ещё не превысила вклад «спокойных» дождей.

Ливневые дожди прогнозировать труднее обычных, и они вызывают значительные последствия, отмечают учёные. Вызванные выпадением осадков паводки и наводнения угрожают жизни людей и наносят значительный экономический ущерб. Результаты исследования помогут в прогнозировании опасных явлений и предотвращении природных катаклизмов, уверены климатологи. Авторы исследования также полагают, что на интенсивность круговорота воды в природе могут влиять глобальные изменения климата в мире и рост среднегодовой температуры в России.

«Мы планируем продолжить работу, чтобы выявить непосредственные механизмы этих изменений и связать сильные ливни с другими опасными явлениями — градами, шквалами и смерчами», — отмечает руководитель проекта, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.