Названы самые солнечные города России

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Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России.
Названы самые солнечные города России
  • ©pixabay.com

По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.

Второе место у Хабаровска — там 2449 солнечных часов.

В феврале учёные назвали регионы России, где наблюдается наиболее быстрое потепление.

Отмечалось, что темпы роста среднегодовой температуры по земному шару составляют +0,18 °С за 10 лет, тогда как для территории России этот показатель равен +0,45 °C за 10 лет.

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