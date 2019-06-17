Названы самые солнечные города России
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По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.
Второе место у Хабаровска — там 2449 солнечных часов.
В феврале учёные назвали регионы России, где наблюдается наиболее быстрое потепление.
Отмечалось, что темпы роста среднегодовой температуры по земному шару составляют +0,18 °С за 10 лет, тогда как для территории России этот показатель равен +0,45 °C за 10 лет.