Правительство России представило план законопроектов на 2020 год
- РИА Новости
Документ опубликован на сайте кабмина.
«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.
Кроме того, ожидается, что новые законодательные инициативы будут способствовать развитию отраслей экономики в различных регионах страны.
1 января в России вступили в силу законы о повышении минимальной оплаты размера труда и пенсии, а также пособий на первого или второго ребёнка для малообеспеченных семей.