Правительство России представило план законопроектов на 2020 год

Правительство России опубликовало план законопроектной деятельности на 2020 год, согласно которому планируется разработать 230 законодательных проектов для социально-экономического развития, улучшения условий жизни и повышения качества госуправления.

Документ опубликован на сайте кабмина.

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.

Кроме того, ожидается, что новые законодательные инициативы будут способствовать развитию отраслей экономики в различных регионах страны.

1 января в России вступили в силу законы о повышении минимальной оплаты размера труда и пенсии, а также пособий на первого или второго ребёнка для малообеспеченных семей.