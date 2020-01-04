Правительство России представило план законопроектов на 2020 год

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Правительство России опубликовало план законопроектной деятельности на 2020 год, согласно которому планируется разработать 230 законодательных проектов для социально-экономического развития, улучшения условий жизни и повышения качества госуправления.
Правительство России представило план законопроектов на 2020 год
  • РИА Новости

Документ опубликован на сайте кабмина.

«План состоит из шести разделов и предусматривает разработку в 2020 году 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие», — говорится в комментарии.

Кроме того, ожидается, что новые законодательные инициативы будут способствовать развитию отраслей экономики в различных регионах страны.

1 января в России вступили в силу законы о повышении минимальной оплаты размера труда и пенсии, а также пособий на первого или второго ребёнка для малообеспеченных семей.

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