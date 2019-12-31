Технические уточнения: как в России намерены развивать институт посмертного донорства

Госдума совместно с Минздравом разработала проект закона, направленного на развитие сферы посмертного донорства. На данный момент в России действует презумпция согласия на изъятие органов после смерти, однако этот принцип не работает в полной мере из-за проблем технического характера. В частности, документ предполагает создание реестра доноров, реципиентов и донорских органов.

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Проект закона о трансплантологии был подготовлен Госдумой совместно с Минздравом и профессиональным сообществом, однако Морозов уточнил, что текст документа предстоит детально обсуждать.

Законопроект впервые устанавливает в стране основные принципы донорства человеческих органов для трансплантации. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Он уточнил, что в законопроекте детально прописана обязанность медицинских работников после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у покойного органы. В случае, если у умершего нет родственников, вопрос будет решаться с помощью консилиумов.

Также документом устанавливается перечень органов для трансплантации как при прижизненном, так и при посмертном донорстве.

Проект закона будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в сфере охраны здоровья регионов, а затем повторно внесён в правительство. В Минздраве сообщили, что закон о донорстве органов может вступить в силу 1 июня 2021 года.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с RT заявил, что презумпция согласия — практика большинства стран, где наиболее активно развивается донорство.

«Если говорить о презумпции согласия, то она существовала и до этого. Этот принцип применяется и в новом законе. Вводятся некоторые технические детали, связанные с согласием родственников, прижизненном отказе или прижизненном согласии на донорство и формировании соответствующего реестра», — рассказал Куринный.

Он добавил, что по количеству пересадок Россия на порядок отстаёт от государств с активно развивающейся сферой донорства. Депутат отметил, что считает инициативу оправданной и направленной на увеличение количества пересадок без ограничения прав человека.

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Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT выразила мнение, что при принятии подобного законопроекта главное — договориться с людьми.

«Если эта инициатива спасёт жизнь людей, как врач, я на стороне подобного нововведения. Важно проводить просветительскую работу, чтобы близкие могли это принять. Нужна работа хорошего психолога, чтобы люди не получили дополнительную травму. Важно соблюдать этику отношений в таком вопросе», — заявила врач.

Она отметила, что при осуществлении инициативы главное — не допускать злоупотреблений и вести постоянный контроль.

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В сентябре президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека». В инициативе речь шла об изменении правил изъятия органов и тканей у живых доноров. На сегодняшний день добровольное согласие на изъятие трансплантата у человека можно дать только в том случае, если речь идёт о его пересадке генетическому родственнику. К примеру, супруги не могут пожертвовать друг другу необходимый орган даже в критической ситуации и в случае полной медицинской совместимости, так как являются родственниками только юридически, но не по крови.

В связи с этим было предложено расширить эту норму и предоставить возможность в экстренных случаях помогать не только кровным родственникам, но и всем фактическим членам семьи.

Ранее глава Русфонда Лев Амбиндер в интервью RT говорил, что донорство в России развивается, но размеры базы данных в стране пока несопоставимы с мировыми.

«Примерно 42 года назад в Соединённых Штатах появилась первая иммунная лаборатория, в которой стали делать первичное типирование доноров костного мозга, — брали кровь, исследовали гены, которые отвечают за тканевую совместимость. Спустя два года, то есть 40 лет назад, в Советском Союзе появилась такая же лаборатория. Теперь в Соединённых Штатах 9 млн доноров, а у нас — 120 тыс.», — рассказал он.

В то же время он добавил, что донорство костного мозга в России пусть не так быстро, но развивается, и отметил, что для улучшения ситуации становится донором должно стать «модно».