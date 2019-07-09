Найден способ быстрого обнаружения различий в ДНК донора и реципиента при пересадке костного мозга
- РИА Новости
Об этом со ссылкой на статью в журнале Frontiers in Immunology сообщает пресс-служба Российского научного фонда.
Частой проблемой при пересадке кроветворных стволовых клеток является ситуация, когда иммунные клетки крови донора нацеливаются не только на злокачественные, но и на здоровые клетки пациента. Вызываемый пересадкой ответ иммунной системы зависит от степени различия между второстепенными антигенами. Для предотвращения эффекта, названного «трансплантат против хозяина», в настоящее время используются дорогие и трудоёмкие методы определения генетической совместимости ДНК. Отечественные иммунологи предложили альтернативный подход определения и сравнения второстепенных антигенов, который занимает не более часа.
«Разработанный нами метод позволяет очень быстро генотипировать пары донор-реципиент и выявлять генетические различия, которые могут вызвать иммунный ответ после трансплантации. С одной стороны, это позволит предсказывать интенсивность иммунного ответа и возможный исход трансплантации, а также соответствующим образом корректировать иммуносупрессивную терапию, необходимую для избежания реакции «трансплантат против хозяина». С другой стороны, это позволит подобрать каждому пациенту оптимальные мишени для иммунотерапии, направленной против минорных антигенов гистосовместимости, которая сейчас разрабатывается в нашей лаборатории», — сообщили сотрудники центра из лаборатории Григория Ефимова, проводившей исследования.
Разработка отечественных специалистов может быть применена не только при лечении рака крови стволовыми клетками, но и для поиска и определения различий в других генах. По мнению исследователей, их метод могут также использовать лаборатории, занимающиеся исследованиями ДНК.
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