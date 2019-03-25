«Мы в значительной степени «мешок», в котором сидят бактерии»: учёный об антибиотиках, клонировании и ГМО-продуктах

Профессор Сколковского института науки и технологий и Ратгерского университета США, микробиолог Константин Северинов рассказал в интервью RT о технологии редактирования генома, влиянии ГМО-продуктов на здоровье людей, а также об этических вопросах, связанных с генной инженерией и клонированием человека. Кроме того, учёный затронул проблему бесконтрольного употребления антибиотиков и устойчивости к ним бактерий.

— Константин Викторович, в начале 2019 года китайские учёные подтвердили, что существуют так называемые дизайнерские дети. Благодаря технологии редактирования генома CRISPR/Cas на свет появились близнецы, у которых была искусственно создана устойчивость к ВИЧ. Это генетическая революция?

— Ещё пять лет назад геном животного был изменён с помощью технологии CRISPR/Cas. Поэтому в данном случае речь идёт не о технологическом, а скорее об этико-философском прорыве. Хотя этические вопросы редактирования генома человека пока не решены.

13 марта в журнале Nature был опубликован меморандум, в котором ряд ведущих учёных США призвали наложить мораторий на использование генетического редактирования жизнеспособных человеческих эмбрионов для рождения CRISPR-людей. Схожая ситуация была в середине 1970-х годов, когда группа учёных впервые применила метод экстракорпорального оплодотворения. Тогда многие вначале считали, что дети родятся неполноценными.

— В чём состоит суть технологии «молекулярных ножниц» CRISPR/Cas?

— Её основная идея в том, что генные редакторы позволяют программируемо разрезать ДНК в конкретных местах генома. Затем «раскушенную» зону можно залечить по определённой матрице. Если в этом месте ДНК была мутация, то её можно исправить. Проведя такую процедуру на яйцеклетках, вы измените всю генетическую информацию организма.

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— Будет ли данная технология использоваться в будущем в «косметических» целях?

— Нет. Например, цвет глаз и кожи является результатом суммированного действия большого количества генов. Хотя генетические редакторы позволяют направленно менять определённые последовательности ДНК, почти невозможно сказать, какая из них отвечает за тот или иной признак. Медицинская генетика с большой точностью определила изменения, которые ответственны за мутацию, приводящую к той или иной болезни, например гемофилии. А красота — это не болезнь. Как говорят англичане, красота — в глазах смотрящего.

— Насколько я понимаю, нет никаких технологических проблем с тем, чтобы клонировать человека. Остаются лишь вопросы этического характера?

— Более 20 лет назад учёные клонировали овечку Долли. Люди — тоже млекопитающие. С точки зрения процедур, необходимых для клонирования, нет особой разницы между овцой, свиньёй или человеком. Однако совершенно непонятно, зачем нужно клонировать людей. Если у вас есть дойная корова, которая производит много молока, тогда, наверное, разумно сделать её копии. В результате вы получите генетически идентичных особей, которые будут обладать определёнными «товарными» признаками. Однако любой человек, в отличие от коровы или овечки Долли, является личностью. Наши качества зависят от истории, воспитания и не определяются генами в полной мере.

Овечка Долли

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© Jeff J Mitchell

— В обывательском представлении клон — это абсолютная копия человека. Так ли это?

— Однояйцевые близнецы — это клоны друг друга. Но родители близнецов вам скажут, что у них разные дети. У них не общая судьба. Они выбирают разные профессии. Близнецы отличаются друг от друга как личности больше, чем мы с вами, хотя мы не клоны.

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— Каковы основные проблемы клонирования человека?

— В результате подобного эксперимента появятся живые люди и возникнет ряд этических и социальных вопросов. Нужно понять, стоит ли вообще это делать и ради чего. Клонировать людей для продления собственной жизни бессмысленно, потому что ваша копия будет не вами, а другим человеком. Если вы хотите создать клона, чтобы использовать иммунологическую совместимость и разбирать его на части, то возникнет этическая проблема. Эта копия — личность, у которой может быть своя точка зрения по поводу того, что вы захотите изъять у неё печень.

— Возможно, клон сам захочет изъять у вас печень…

— Да. Это уж как вы с ним договоритесь.

— Давайте обратимся теперь к теме генной инженерии. Существует ли потенциальная опасность ГМО-продуктов?

— Генетически модифицированные организмы не представляют угрозы. Мы потребляем пищу, которая содержит в себе ДНК. Большинство животных и растений были изменены на генном уровне в результате тысячелетней хозяйственной деятельности человека.

В прошлом селекционеры не знали, что они работают с изменением генетического материала, но по факту именно это и происходило. Создание ГМО с помощью современных технологий — такой же отбор, только он происходит быстрее. ГМО-продукты не опаснее других при условии, что проведены все токсикологические исследования и выявлено отсутствие ядов.

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— Сейчас бытует мнение, что в скором будущем антибиотики перестанут действовать. Так ли это?

— Мы широко используем антибиотики лишь в течение последних 70 лет. Без них человечество развивалось на протяжении более 100 тыс. лет. Однако широкое применение антибиотиков привело к тому, что бактерии постепенно приобрели к ним устойчивость. Произошёл типичный дарвиновский отбор. Те бактерии, которые были чувствительны к антибиотикам, погибали. Те, которые приобретали генную устойчивость, выживали. Таким образом, мы их фактически вывели, в частности в больницах. Ситуация тревожная, потому что многие антибиотики теперь не действуют. Возникают случаи, когда человек, попадая в больницу с бактериальной инфекцией, оказывается невосприимчив к действию антибиотиков и может умереть.

— Это связано с бесконтрольным употреблением этих веществ?

— Да. В 1950—1970-х годах у людей возникла микрофлора, устойчивая к антибиотикам.

— Люди считают, что бактерии — абсолютный враг человека. Так ли это?

— Бактерии существуют на Земле уже миллиарды лет —существенно дольше, чем мы с вами. Их количество запредельное. Когда мы исчезнем с поверхности Земли, они продолжат своё существование.

Мы в значительной степени являемся «мешком», в котором сидят бактерии.

Когда ребёнок находится в утробе матери, он стерилен. Но во время прохождения через родовые пути происходит заселение микробами его ротовой полости и кишечника. Это необходимо для нормального развития пищеварения и иммунитета. Микробы в значительной степени формируют нас.

— В последнее время стала популярна полная расшифровка генома для определения склонности к тем или иным заболеваниям.

— Сейчас предрасположенность к очень тяжёлым заболеваниям выявляется без генетики. Например, вы узнаёте о том, что у вас гемофилия, ещё до полного геномного секвенирования. Мы все очень разные. В значительной степени это разнообразие связано с различием генетического материала. Количество этих различий огромно. Предполагается, что генетические тесты должны искать определённые соответствия на основе анализа большого объёма геномов и выявлять склонности человека к определённым заболеваниям. Но речь тут идёт о статистике, поэтому такого рода данные для отдельных людей фактически ничего не значат.

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