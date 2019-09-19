В России предложили изменить правила изъятия органов у живых доноров

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил изменить правила прижизненного донорства органов. Инициативу, с текстом которой ознакомился RT, он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Так, быть прижизненными донорами органов (кроме костного мозга) предлагается разрешить не только кровным родственникам, как предписывает действующее законодательство, но и фактическим членам семьи, например супругам и приёмным родителям.

Согласие на донорство, как и прежде, должно быть дано только на добровольной основе и при условии совместимости донора и реципиента по медицинским показателям, подчёркивается в документе.

«Хотя супруг для другого супруга не является лицом, имеющим генетическую связь, однако представляет собой человека, которому он посвящает жизнь... Усыновлённый ребёнок для родителя не является лицом, имеющим генетическую связь, однако последствием усыновления является приравнивание юридического статуса усыновлённого ребёнка к правовому положению родного ребёнка... Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», — считает Аманлиев.

Подробнее — в материале RT.

Ранее были названы регионы России с наибольшим числом почётных доноров.

Так, в 2017 и 2018 годах больше всего почётных доноров было зарегистрировано в Свердловской области (более 31 тыс. человек).