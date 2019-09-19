Некровные узы: в России предложили изменить правила прижизненного донорства

Правозащитники предложили Госдуме внести изменения в закон о трансплантации органов и тканей человека. Речь в документе, с которым ознакомился RT, идёт о том, чтобы позволить не кровным родственникам пациента (например, супругам и приёмным родителям) при необходимости стать его донорами. На сегодняшний день закон позволяет изымать трансплантат у живого человека только с его согласия и в случае, если реципиент находится с донором в генетической связи. Врачи и юристы поддерживают предлагаемые изменения, однако призывают законодательно подстраховать и доноров, и реципиентов от возможных рисков — например, от дачи согласия на донорство под давлением родственников или на коммерческой основе.

Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Инициативу, с текстом которой ознакомился RT, он направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Речь идёт о возможном изменении правил изъятия органов и тканей (за исключением костного мозга) у живых доноров. На сегодняшний день добровольное согласие на изъятие трансплантата у человека возможно, только если речь идёт о его пересадке генетическому родственнику.

Так, если муж и жена имеют полную медицинскую совместимость и для спасения жизни друг друга готовы пожертвовать необходимый орган или его часть, закон не позволит им этого сделать, даже если ситуация критическая и других доноров нет — связь между ними существует только на бумаге, но не по крови.

В связи с этим предлагается расширить эту норму и предоставить возможность в экстренных случаях помогать не только кровным родственникам, но и всем фактическим членам семьи.

«Хотя супруг для другого супруга не является лицом, имеющим генетическую связь, однако представляет собой человека, которому он посвящает жизнь, о котором заботится... Усыновлённый ребёнок для родителя не является лицом, имеющим генетическую связь, однако последствием усыновления является приравнивание юридического статуса усыновлённого ребёнка к правовому положению родного ребёнка... Полагаем, что потенциальные живые доноры должны быть вправе сохранить и спасти жизнь своему близкому человеку», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Шанс на выживание

Если инициатива правозащитников будет поддержана и правила прижизненного донорства изменят, то у многих пациентов появится дополнительная возможность своевременно получить помощь. Такое мнение в беседе с RT выразил хирург-трансплантолог, заместитель директора Института хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао. Он также рассказал, что ситуации, когда пациенту необходим орган, но из-за законодательных норм жена или муж не могут стать донорами, в трансплантологии встречаются достаточно часто.

«Учитывая дефицит трупных донорских органов, неродственное донорство — это большая помощь для тех, кто без трансплантации просто умрёт», — сказал Чжао.

По его словам, неродственное донорство успешно развито в некоторых зарубежных странах, например в США.

Он также напомнил, что, когда говорится о прижизненном донорстве, в первую очередь речь идёт о пересадке почки, части печени, в крайнем случае — части лёгкого. Без этих органов донор сможет в дальнейшем жить полноценной жизнью.

«Конечно, о сердце нельзя говорить, потому что трансплантация сердца возможна только при трупном донорстве. Важно понимать, что и развитие трупного донорства требует дальнейшего прогресса, потому что когда мы говорим о родственном или неродственном донорстве, речь идёт только о тех органах, которые можно частично удалить и донор будет жить спокойно. Но не более того. Это не решает всех проблем тех, кто нуждается в трансплантации», — считает врач.



«Бесценный дар»

Однако специалисты также отмечают, что, несмотря на возможный положительный эффект от разрешения «семейной» трансплантации, существует риск злоупотребления этой нормой. Например, люди могут в коммерческих целях вынуждать родственников отдавать свои органы.

«Поэтому в случае принятия поправок необходимо подкрепить эту норму всеми необходимыми подзаконными актами: в каких случаях подтверждается добровольность волеизъявления, как это фиксируется, как должна проходить процедура изъятия и так далее. При таких условиях закон будет только на благо. Бывают ситуации, когда те же муж и жена, не будучи кровными родственниками, являются самыми близкими друг для друга людьми», — уверен адвокат, член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго.

Замглавы Института хирургии имени Вишневского также подчеркнул, что случаи продажи органов необходимо в особенности строго отслеживать и пресекать.

«Святые истины трансплантологии говорят о том, что орган не продаётся, это бесценный дар, не имеющий цены, и трансплантация возможна только на бесплатной основе. Поэтому это нужно всегда учитывать. В случае принятия поправок государству необходимо выработать механизм исключения торговли органами», — добавил Алексей Чжао.

В ожидании помощи

Ранее RT рассказывал историю семьи из Краснодарского края. Около года назад в Минздрав России обратилась 26-летняя Мария Дубовцева из Краснодара. Её мужу требовалась пересадка почки, но ближайшие родственники не подошли по медицинским показателям. Донором могла бы стать сама Мария, но законодательство не позволяет ей этого сделать — так девушке ответили в Минздраве.

«Если я могу отдать почку и хочу это сделать, то почему мне не разрешают? Я хочу, чтобы мой муж был жив, чтобы у наших детей был отец. Пока он пациент диализного центра, у нас не будет полноценной жизни. Я уверена в своём решении. Я готова, если нужно, пройти психологический тест и медицинскую комиссию», — рассказывала девушка.

По информации RT, донорскую почку супруг Марии пока не получил.