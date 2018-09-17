Скворцова рассказала о подготовке законопроекта о донорстве

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что законопроект о донорстве и трансплантации органов находится на стадии последних согласований перед внесением в Государственную думу. Об этом передаёт РИА Новости.
Скворцова рассказала о подготовке законопроекта о донорстве
  • РИА Новости

«Этот законопроект проходит последние стадии перед принятием его на уровне правительства и внесением в Госдуму. И, конечно, от него зависит дальнейшее поступательное движение в российской трансплантологии», — сообщила Скворцова на открытии IX Всероссийского съезда трансплантологов.

По её словам, законопроект может быть внесён на рассмотрение уже в осеннюю сессию Госдумы.

«Нам бы хотелось, чтобы это было так. Закон чрезвычайно нужный, значимый для дальнейшего развития трансплантологии», — подчеркнула министр.

Суть законопроекта заключается в создании регистра прижизненных волеизъявлений, где любой гражданин России сможет высказать своё мнение по поводу передачи собственных органов после смерти. В случае, если он по каким-либо причинам откажется быть посмертным донором, его позиция будет учтена в данном регистре.

В декабре 2017 года Минздрав разработал законопроект о создании регистра доноров, а также электронной базы о прижизненных отказниках от донорства. 

В марте этого года Минздрав предложил указывать в водительском удостоверении согласие на посмертное донорство.

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