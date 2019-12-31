В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого», — цитирует «Парламентская газета» Морозова.
Депутат уточнил, что также отказ могут дать родственники в течение трёх часов после того, как диагностирована смерть мозга.
Он добавил, что законопроект обязывает медиков после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять у него органы.
Если у пациента нет родственников, то вопрос будет решаться с помощью консилиумов.
24 декабря Минздрав подготовил новый закон о донорстве, который предусматривает введение регистра доноров. Закон может вступить в силу в 2021 году.