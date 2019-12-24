Минздрав подготовил новый закон о донорстве
- РИА Новости
Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2021», — сказано в тексте.
Законопроект описывает организацию системы донорства органов человека, а также порядок выражения несогласия на трансплантацию органов после смерти.
«Создаётся и ведётся с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федеральный регистр доноров органов, реципиентов и донорских органов», — говорится в сообщении.
19 сентября президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил изменить правила прижизненного донорства органов.