Минздрав подготовил новый закон о донорстве

Короткая ссылка
Минздрав подготовил новый закон о донорстве, который предусматривает введение регистра доноров. Закон может вступить в силу в 2021 году.
Минздрав подготовил новый закон о донорстве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2021», — сказано в тексте.

Законопроект описывает организацию системы донорства органов человека, а также порядок выражения несогласия на трансплантацию органов после смерти.

«Создаётся и ведётся с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федеральный регистр доноров органов, реципиентов и донорских органов», — говорится в сообщении.

19 сентября президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил изменить правила прижизненного донорства органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить