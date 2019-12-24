Минздрав подготовил новый закон о донорстве

Минздрав подготовил новый закон о донорстве, который предусматривает введение регистра доноров. Закон может вступить в силу в 2021 году.

РИА Новости

Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. «Настоящий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2021», — сказано в тексте. Законопроект описывает организацию системы донорства органов человека, а также порядок выражения несогласия на трансплантацию органов после смерти. «Создаётся и ведётся с использованием единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федеральный регистр доноров органов, реципиентов и донорских органов», — говорится в сообщении. 19 сентября президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил изменить правила прижизненного донорства органов.