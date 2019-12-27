«Другого не стоило ожидать»: в России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

В России прокомментировали заявления американских дипломатов о железнодорожном сообщении с Крымом. Ранее посольство США на Украине охарактеризовало запуск поездов через Крымский мост как «вопиющее неуважение к суверенитету Украины». Как отметили в Госдуме, подобные высказывания не повлияют на график движения поездов из материковой части страны. Эксперты предположили, что такая позиция американской стороны обусловлена раздражением, которое у США вызывают реализуемые в Крыму проекты.

Американские дипломаты должны своевременно отслеживать территориальные изменения. Так депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление американских дипломатов о начале железнодорожного сообщения материковой России с Крымом.

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Ранее посольство Соединённых Штатов на Украине назвало запуск поездов по Крымскому мосту шагом со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Как выразился в беседе с RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, выпады американской стороны через пять лет после воссоединения Крыма с Россией — показатель полного игнорирования американскими дипломатами украинских реалий.

«Железнодорожное сообщение с одним из регионов России может вызывать лишь радость населения, в первую очередь у крымчан. А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров», — сказал парламентарий.

Как отметил Бальбек, Соединённые Штаты сознательно отвергают всё происходящее в Крыму за последние пять лет, в том числе решение проблем полуострова, затрагивающих водоснабжение, энергомост и транспортное сообщение.

«Все улучшения, которые сделаны для жителей полуострова, американское посольство воспринимает как повод для протестов. Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия», — сказал депутат, отметив, что сами крымчане на эти протесты внимания не обращают.

Как полагает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, высказывание американского посольства на Украине также нужно для того, чтобы не отклоняться от основного курса Вашингтона, который на сегодняшний день не считает референдум демократичным, а российский статус Крыма — правомочным.

Крым стал российским регионом после проведённого там референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

«Но за последние 50 лет Вашингтон еще ничего дружелюбного в адрес России не заявил, именно поэтому я считаю, что мнение Белого дома можно смело игнорировать, как и заявления американского посольства на Украине», — рассказал RT депутат.

Начало движения поездов

Напомним, что утром 25 декабря в Крым прибыл первый поезд с материковой части России, который проследовал по железнодорожной части моста в Крым. Состав ехал из Санкт-Петербурга около 43,5 часа. Всего в поезде было около 600 человек. На следующий день, 26 декабря, на полуостров прибыл первый состав из Москвы.

Ранее, 23 декабря, в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту принял участие Владимир Путин. Глава государства выступил перед строителями переправы, отметив значимость выполненного ими проекта.

«Событие важное и для Крыма, и для Севастополя, для всего юга России, потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который мы построили, будут влиять на всю экономику. Но хочу вам сказать, что мы не запускаем его сначала, а мы восстанавливаем это движение», — подчеркнул Путин.

«Элементарная зависть»

Обозначенная американскими дипломатами позиция демонстрирует зависть, полагает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно, без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект», — приводит его слова РИА Новости.

Молохов указал, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми «западные страны так стремились сдержать развитие России».

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Как полагает крымский политолог Владислав Ганжара, высказывание сотрудников американского посольства можно считать попыткой вмешательства во внутренние дела РФ.

«Американцы это делают регулярно, давая оценку действиям России в Республике Крым, которая является неотъемлемой частью нашей страны и субъектом Российской Федерации. В этом контексте мы также понимаем, что американцев крайне раздражают те успехи, которых Россия достигла в республике Крым за прошедшие годы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Он подчеркнул, что запуск железнодорожной части моста в Крым является окончанием логистической интеграции Крыма в состав России. По его словам, это событие определяет решение многих вопросов, связанных с экономикой и жизнью на полуострове.

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что американцы фактически стали признавать существование моста через Керченский пролив, которое они порой отрицали.

«В этом смысле им ничего не остаётся, кроме как делать такие заявления. Крымский мост запущен, он будет успешно функционировать и раздражать американцев», — подытожил эксперт.