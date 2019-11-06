«Пора улучшить отношения»: бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским

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Сергей Гусаров, Полина Полетаева
Соединённым Штатам следует признать Крым российским регионом для улучшения отношений между двумя странами. Такое мнение выразили экс-сотрудник Госдепа США Деннис Ортблад и бывший партнёр PricewaterhouseCoopers Кришен Мета. После поездки по России они констатировали, что жители полуострова не перестанут гордиться своей исторической принадлежностью к РФ. Ортблад и Мета подчеркнули, что смена Вашингтоном курса в отношении Москвы принесёт США больше выгоды, чем текущий санкционный подход. Однако опрошенные RT эксперты полагают, что улучшение двусторонних отношений вряд ли произойдёт в обозримом будущем из-за предстоящей президентской кампании в Соединённых Штатах.
«Пора улучшить отношения»: бывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Признание американскими властями российского статуса Крыма — один из ключевых шагов по улучшению отношений Вашингтона и Москвы. Такое мнение выразили экс-сотрудник Госдепа США Деннис Ортблад и бывший партнёр международной консалтинговой корпорации PricewaterhouseCoopers Кришен Мета на страницах журнала The National Interest.

«Западу пора улучшить отношения с Россией посредством проведения в отношении неё реалистичного политического курса. В долгосрочной перспективе это принесёт пользу, какой не принесут введённые нами санкции. Сейчас настало время действовать», — полагают авторы публикации.

В числе трёх основных шагов по нормализации отношений Ортблад и Мета называют признание Соединёнными Штатами того факта, что Крым останется частью России. В своих рассуждениях авторы, посетившие несколько регионов РФ, констатируют, что «значительную часть населения полуострова исторически составляют русские».

«Для нас было очевидно, что жители Крыма никогда не перестанут гордиться своей традиционной принадлежностью к России, чтобы согласиться на возвращение в состав Украины», — отмечается в материале.

Комментируя обозначенную позицию, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT напомнил, что материалы подобной направленности появляются не впервые.

«Такие статьи появляются уже не один год, а порядка трёх лет. И связаны они с тем, что главной угрозой для США является Китай, и признание Крыма — инструмент для того, чтобы, по крайней мере, нормализовать отношения с Россией», — сказал эксперт.

По его мнению, с точки зрения национальных интересов США подобную политику и следует называть реализмом.

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«Это хотел сделать Трамп в начале своего правления — улучшить отношения с Россией, автоматически ухудшив их с Китаем. Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир. В этом и отличие реалистичной политики и оголтелого идеализма», — добавил эксперт.

Как полагает аналитик, нормализация отношений с Россией со стороны Запада даст «зелёный свет» аналогичным процессам в других странах. Вместе с тем он признаёт, что для улучшения отношений Москвы с Вашингтоном предстоит решить ряд проблем.

«Тот же самый Иран, Северная Корея или Венесуэла. Крым-то они, может, и признают, по этому направлению будет улучшение, но по другим вопросам останутся многие «замороженные» проблемы», — подытожил Блохин.

Россия и НАТО

Среди других способов нормализации российско-американских отношений в статье Ортблада и Меты упомянуты активизация программ обмена студентами и пересмотр роли НАТО с одновременным возрождением переговоров по контролю над вооружениями.

По словам авторов материала, в России глубоко озабочены приближением Североатлантического альянса к границам РФ и односторонним выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — действие этого соглашения было официально прекращено 2 августа по инициативе США.

«Мир не становится безопаснее в условиях, когда НАТО примерно в пять раз увеличивает численность своего контингента у российских границ, когда грань между наступательными и оборонительными вооружениями стирается и когда на новом витке гонки вооружений создаются гиперзвуковые ракеты, ядерные подводные беспилотники и тактические лазеры большого радиуса действия», — полагают авторы.

Примечательно, что в конце октября руководство НАТО выступило с официальным заявлением, в котором организация потребовала от России передачи Крыма Украине. В альянсе отмечали, что до наступления этого момента полноценный диалог с Москвой невозможен.

«Не может быть ведения дел как обычно до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорилось в заявлении по результатам заседания комиссии НАТО — Украина.

В ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала «сотрясанием воздуха» подобные заявления, звучащие на фоне общеизвестной реальности и позиции Москвы.

  • Гора Аю-Даг, Крым
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Волна антироссийских публикаций

Отметим, что на фоне публикации в The National Interest ряд американских СМИ разместили у себя антироссийские публикации. На это обстоятельство обратили внимание в российском посольстве в США.

«Видим в этом хорошо срежиссированную попытку поддержать явно пошедшую на спад русофобскую истерию», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве указали, что в адрес России выдвигаются ничем не обоснованные обвинения, а авторы строят свои статьи по одному шаблону, что заставляет усомниться в объективности данных СМИ. В свою очередь, ответы российской стороны оказываются «настолько неудобны, что просто цензурируются или не публикуются», отметили дипломаты.

Как полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, в обозримой перспективе может произойти новое ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. По его мнению, причиной тому станут предстоящие выборы президента в США.

«В следующем году избирательная кампания, и обе стороны будут показывать, что они готовы проводить по отношению к России жёсткую политику, — полагает Брутер. — Поэтому, вне зависимости от того, что считают отдельные эксперты и бывшие дипломаты в Штатах, вариантов для улучшения отношений нет».

Он обратил внимание на то, что в США систематически упоминают Россию в свете «вмешательства в выборы» и говорят об исходящей от неё угрозе. Вместе с тем Москва придерживается более конструктивной позиции, отметил Брутер.

«Россия ведь не говорит об американской угрозе вне конкретных ситуаций и вне конкретных действий США. Россия, наоборот, всегда говорит о том, что она готова конструктивно сотрудничать, несмотря на разногласия», — подытожил эксперт.

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