В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
- РИА Новости
«Что касается первой части заявления, то это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошёл в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — подчеркнул Морозов.
Комментируя призыв альянса пустить на полуостров международные наблюдательные организации, депутат также напомнил, что в ходе референдума в Крыму никаких препятствий для международных наблюдателей не было.
«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил парламентарий.
Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине.
В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить на полуостров международные наблюдательные организации.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.