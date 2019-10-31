В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
  • РИА Новости

«Что касается первой части заявления, то это мы расцениваем как откровенное вмешательство во внутренние дела России, поскольку полуостров, как известно, по итогам референдума окончательно вошёл в состав Российской Федерации, и все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — подчеркнул Морозов.

Комментируя призыв альянса пустить на полуостров международные наблюдательные организации, депутат также напомнил, что в ходе референдума в Крыму никаких препятствий для международных наблюдателей не было.

«И сейчас Крым посещают много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил парламентарий.

Ранее НАТО призвало Россию передать контроль над Крымом Украине.

В тексте заявления комиссии Украина — НАТО отмечено, что альянс осуждает наращивание Россией военной мощи на полуострове и призывает пустить на полуостров международные наблюдательные организации.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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