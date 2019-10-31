НАТО заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией

Североатлантический альянс считает невозможным «обычное ведение дел» с российской стороной, пока не будет «конструктивного изменения в действиях» России. Об этом говорится в заявлении по результатам заседания комиссии НАТО — Украина.

«Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в сообщении.

Также в альянсе призвали Россию передать Украине контроль над Крымом.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.