НАТО заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией
- Reuters
«Не может быть ведения дел, как обычно, до того момента, пока не будет явного, конструктивного изменения в действиях России, которая будет соблюдать международное право и выполнять международные обязательства», — говорится в сообщении.
Также в альянсе призвали Россию передать Украине контроль над Крымом.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.