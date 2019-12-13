В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
- РИА Новости
«Санкционный режим в отношении России со стороны европейских стран уже не удивляет. Но с каждым разом появляется всё больше особенностей», — отметил эксперт.
По его словам, Евросоюзу сложнее прийти к консенсусу, поскольку заинтересованных в отмене, смягчении и частичном снятии санкций становится больше.
Ещё одна особенность, как отметил Ганжара, связана с тем, что в Европе всё больше ощущают реальное снижение товарооборота и экономических выгод, которые европейские страны получали от сотрудничества с Россией.
«А в политическом плане санкции Евросоюза ни на что не влияют», — добавил эксперт.
6 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.