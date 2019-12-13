В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

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Крымский политолог Владислав Ганжара в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что санкции против России продлены Евросоюзом на полгода.
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России
  • РИА Новости

«Санкционный режим в отношении России со стороны европейских стран уже не удивляет. Но с каждым разом появляется всё больше особенностей», — отметил эксперт.

По его словам, Евросоюзу сложнее прийти к консенсусу, поскольку заинтересованных в отмене, смягчении и частичном снятии санкций становится больше.

Ещё одна особенность, как отметил Ганжара, связана с тем, что в Европе всё больше ощущают реальное снижение товарооборота и экономических выгод, которые европейские страны получали от сотрудничества с Россией.

«А в политическом плане санкции Евросоюза ни на что не влияют», — добавил эксперт.

6 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал расширение Минфином США антироссийских санкций.

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