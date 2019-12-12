Туристов из США и Евросоюза пригласили провести Новый год в Крыму
«Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США. Крым всегда рад тем, кто приезжает к нам с туристической целью», — сказал он РИА Новости.
По словам Черняка, в республике подготовлены масштабные развлекательные новогодние программы.
«Отдыхающих ждет множество необычных и увлекательных туристских маршрутов и специально подготовленных экскурсионных программ», — отметил парламентарий, подчеркнув, что на период праздников ожидается приезд 250-300 тысяч отдыхающих.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.