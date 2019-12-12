Туристов из США и Евросоюза пригласили провести Новый год в Крыму

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Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил туристов из разных стран, в том числе из ЕС и США, провести новогодние праздники на полуострове.

«Мы приглашаем иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из стран Евросоюза и США. Крым всегда рад тем, кто приезжает к нам с туристической целью», — сказал он РИА Новости.

По словам Черняка, в республике подготовлены масштабные развлекательные новогодние программы.

«Отдыхающих ждет множество необычных и увлекательных туристских маршрутов и специально подготовленных экскурсионных программ», — отметил парламентарий, подчеркнув, что на период праздников ожидается приезд 250-300 тысяч отдыхающих.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

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