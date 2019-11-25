В РСТ рассказали о росте спроса на новогодние путешествия среди россиян

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» заявил, что спрос на новогодние путешествия среди россиян вырос более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.
В РСТ рассказали о росте спроса на новогодние путешествия среди россиян
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«В целом рост по организованному потоку увеличился на 20-30 и даже более процентов. Это то, что реализуют туроператоры», — заявил он.

По его словам, если считать в целом самостоятельное онлайн-бронирование, то по сравнению с прошлогодним показателем рост на 10% и более.

Как сообщил Барзыкин, первое популярное направление — предновогодние, рождественские и новогодние туры по России. Школьники ездят на каникулах в Москву, Санкт-Петербург и Великий Устюг.

«Это традиционные направления, просто в этом году объём их выше значительно, чем в прошлом», — пояснил он.

Второе направление — курорты черноморского побережья. На продолжительные зимние выходные больше всего бронирований приходится на Сочи, Анапу и Крым.

Доля выездного туризма — около 30% проданных туров.

«В основном, это традиционно ОАЭ, Тунис, Израиль. Дальнемагистральные — Таиланд (больше всего), Китай, Вьетнам. Латинская Америка — это Куба, Мексика, Доминикана», — сказал Барзыкин.

Что касается рождественской Европы, то чаще всего выбирают горнолыжные туры в Австрию, Италию, Андорру и Испанию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН сообщила об итогах опроса, в рамках которого респонденты рассказали, где планируют провести новогодние каникулы.

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