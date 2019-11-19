В Ассоциации туроператоров рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН сообщила об итогах опроса, в рамках которого респонденты рассказали, где планируют провести новогодние каникулы.
В Ассоциации туроператоров рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
  • Pixabay

По её словам, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома, при этом большинство российских туристов предпочитают солнечные страны.

«Более 60—65% покупателей организованных новогодних туров выбирают направление, где есть море и солнце. Остальные предпочитают Европу (помимо средиземноморского побережья)», — отметила Ломидзе.

Ранее Nation News сообщал о планах россиян на зимние каникулы. 

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