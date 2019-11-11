Депутат бундестага: Крым останется российским
- РИА Новости
«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей... Крым однозначно останется российским. Это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности», — приводит РИА Новости слова Фризена.
Он отметил, что у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией — «участие без признания».
По его словам, Евросоюз мог бы перенести данную стратегию и на Крым.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией.