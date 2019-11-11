Депутат бундестага: Крым останется российским

Депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским.

«Можно утверждать, что санкции не достигли своих целей... Крым однозначно останется российским. Это реальное положение дел. Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности», — приводит РИА Новости слова Фризена.

Он отметил, что у ЕС была стратегия гуманитарного и экономического сотрудничества с Южной Осетией и Абхазией — «участие без признания».

По его словам, Евросоюз мог бы перенести данную стратегию и на Крым.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией.