Меркель отметила актуальность темы обороны стран НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны — члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией.

По её словам, «тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания».

Он отметила, что «НАТО является центральным столпом» европейской безопасности.

«Разумеется, становится всё яснее, что мы, европейцы, европейские страны — члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности (за обеспечение безопасности в альянсе. — RT)», — цитирует ТАСС Меркель.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.