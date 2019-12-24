«Лётчик катапультировался и остался жив»: в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае потерпел крушение истребитель Су-57 (Т-50). Принадлежавший заводу-изготовителю самолёт, разбился во время испытательного полёта в 111 км от аэродрома базирования. Лётчику удалось катапультироваться, он остался жив, жертв и разрушений на земле нет. Для изучения причин происшествия сформирована комиссия.

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае. Пилот самолёта остался жив, жертв и разрушений на земле нет, заявили РИА Новости в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Как сообщает агентство со ссылкой на ОАК, истребитель пятого поколения разбился в 111 км от аэродрома базирования Дзёмги во время испытательного полёта. Кроме того, источники в силовых структурах рассказали, что разбившийся самолёт принадлежал заводу-изготовителю.

«Система катапультирования сработала штатно, лётчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет», — приводит агентство сообщение пресс-службы компании.

В Минпромторге заявили Интерфаксу, что комиссию по расследованию причин инцидента возглавит замглавы ведомства Олег Бочаров. В ведомстве также сообщили, что разбившийся самолёт был включён в реестр экспериментальной авиации.

В администрации Хабаровского края сообщили, что пилота потерпевшего крушение самолёта обнаружили и отвезли на вертолёте Ми-8 на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. «Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре», — заявил источник в ТАСС, отметивший, что лётчик не получил повреждений.

По неподтверждённым пока сообщениям, разбившийся истребитель был первым серийным Су-57, который должны были передать Минобороны до конца 2019 года. Отмечается, что самолёт был застрахован. Источники также сообщают, что причиной инцидента мог стать «отказ в системе управления» или «сбой в управлении хвостовым оперением», ведётся поиск чёрных ящиков.

Как рассказал РИА Новости бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, разбившийся самолёт проверяли по спецпрограммам на предельных режимах.

«Каждый самолёт перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем. На этапе лётных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолёты перед передачей в войска проверяются заводскими лётчиками-испытателями, которые являются серьёзными профессионалами», — отметил Горбенко.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Напомним, разработка Су-57 стартовала в начале 2000-х годов, а первый полёт самолёт совершил 29 января 2010 года, поднявшись в воздух с аэродрома в Комсомольске-на–Амуре. На заводе проект имеет заводской шифр Т-50, а Минобороны в 2017 году присвоило машине обозначение Су-57.

Самолёт предназначен для нанесения ударов по воздушным, наземным и надводным целям. Он обладает малой радиолокационной заметностью благодаря применению стелс-технологий.

Для испытаний в общей сложности изготовлено 11 опытных образцов Т-50. В 2018 году несколько истребителей проверили в боевых условиях в Сирии.

Серийное производство Су-57 стартовало летом 2019-го. На форуме «Армия» стало известно, что Минобороны России подписало контракт с Объединённой авиастроительной корпорацией (ОАК) на поставку 76 таких самолётов до 2028 года.

Ранее в 2019 году в России произошло ещё несколько ЧП с участием военных самолётов. Так, 17 декабря в Астраханской области при выполнении планового полёта экстренно сел бомбардировщик Ту-22М3. В Минобороны заявили, что у машины отказал двигатель, однако экипаж сумел отвести воздушное судно от населённого пункта и посадить его на грунт.

Ситуация обошлась без разрушений на земле, пилоты самостоятельно покинули самолёт после экстренной посадки. Позднее стало известно, что оборонное ведомство планирует наградить посадивших Ту-22М3 лётчиков.

За два месяца до этого в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге аварийную посадку совершил военно-транспортный самолёт Ан-12. Инцидент произошёл в октябре, никто из десяти находившихся на борту не пострадал. Предварительной причиной аварии названа неисправность шасси.

Ещё один инцидент без пострадавших, по данным ТАСС, произошёл в сентябре 2019 года. Источник агентства сообщил о столкновении двух бомбардировщиков Су-34 в небе над Липецкой областью. Примечательно, что экипажи обоих летательных аппаратов сумели посадить самолёты на аэродром.