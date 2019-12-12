«Потерпел аварию в тёмное время суток»: что известно о крушении вертолёта Ми-28Н на Кубани

В Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск разбился военный вертолёт Ми-28Н. На борту находились два офицера. Оба они погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним. В Минобороны сообщили, что вертолёт совершал учебно-тренировочный полёт в сложных метеорологических условиях. По данным источников в военных кругах, причиной крушения мог стать сильный туман, техническая неисправность машины или человеческий фактор.

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28Н, принадлежавший 55-му отдельному Севастопольскому ордена Кутузова 2-й степени вертолётному полку. Два члена экипажа, находившихся на борту, погибли.

В Минобороны подтвердили произошедшее. По данным ведомства, вертолёт разбился в среду, 11 декабря, при выполнении тренировочного полёта в сложных условиях.

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолёт Ми-28Н», —сообщили в военном ведомстве.

На борту в момент крушения не было боекомплекта. На земле в результате инцидента никто не пострадал, ущерба строениям нет. Пожара на месте падения вертолёта не было.

«Вертолёт полностью разрушен, тела экипажа опознаны. Это были опытные пилоты», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны.

Погибшие офицеры

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования вертолётному полку и семьям погибших лётчиков.

«Выражаю глубокие соболезнования всему вертолётному полку, семьям и близким погибших. Подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко были профессионалами своего дела, верными присяге и воинскому долгу. Краснодарский край стал для них вторым домом, здесь живут их семьи», — говорится в тексте телеграммы, направленной пресс-службой в 55-й вертолётный полк.

Командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по лётной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко

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Один из погибших был боевым офицером, воевал в горячих точках, сообщил источник ТАСС в военных кругах.

«По службе, конечно, знали (погибших. — RT)... Один из них — заместитель командира по лётной подготовке этого полка, второй — командир эскадрильи. Замкомполка — боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках», — пояснил он.

Собеседник агентства также добавил, что погибшие проходили службу в вертолётной воинской части в Кореновске.

«Оба местные. Хоронить, скорее всего, будут здесь (в Кореновске. — RT)», — заключил он.

Расследование

На месте крушения работает комиссия главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ заявили, что по факту крушения возбуждено уголовное дело.

«12 декабря в военный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому гарнизону из войсковой части 35666 поступило сообщение о крушении вертолета Ми-28. По данному факту в этот же день возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полётов или подготовки к ним»)», — сообщили в ведомстве.

По данным РИА Новости, изъяты документация, регламентирующая полёт, а также показания средств объективного контроля.

Экстренные службы Краснодарского края заявили, что найдены чёрные ящики. Они в хорошем состоянии.

«Нашли бортовые самописцы, они целые. Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор. Полную картину авиационного происшествия можно будет установить только после считывания информации с бортовых самописцев», — приводит ТАСС слова источника в ВПК региона.

До выяснения причин крушения полёты вертолётов Ми-28 в Южном военном округе приостановлены.

Возможные причины аварии

РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает о двух основных версиях того, что могло произойти. Причинами аварии, по его мнению, могли стать ошибка в пилотировании и техническая неисправность вертолёта.

ТАСС приводит данные других источников в экстренных службах. По словам одного из них, авария могла произойти из-за сильного тумана, по словам другого — вертолёт мог зацепиться винтами за землю.

«Вертолёт пострадал сильно, он лежит на земле на винтах, носовая часть повреждена, крылья поотлетали. Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался. Судя по повреждениям, похоже на это», — сказал собеседник агентства.

Напомним, Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc) — советский и российский ударный вертолёт, предназначенный для поиска и уничтожения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.