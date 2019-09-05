В Минобороны назвали причину крушения вертолёта Ми-8

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В Министерстве обороны России рассказали о причине крушения военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.
В Минобороны назвали причину крушения вертолёта Ми-8
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Отмечается, что падение произошло из-за разрушения одной из стоек шасси.

«5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлётно-посадочной полосе для совершения планового полёта произошло опрокидывание вертолёта Ми-8», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что экипаж вертолёта сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. 

Ранее СМИ сообщили о падении военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.

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