В Минобороны назвали причину крушения вертолёта Ми-8

В Министерстве обороны России рассказали о причине крушения военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.

Отмечается, что падение произошло из-за разрушения одной из стоек шасси.

«5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлётно-посадочной полосе для совершения планового полёта произошло опрокидывание вертолёта Ми-8», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что экипаж вертолёта сумел безопасно покинуть машину и не пострадал.

Ранее СМИ сообщили о падении военного вертолёта Ми-8 в Саратовской области.