СМИ сообщили о крушении вертолёта Ми-8 в Саратовской области

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Военный вертолёт Ми-8 упал в Саратовской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
СМИ сообщили о крушении вертолёта Ми-8 в Саратовской области
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Вблизи населённого пункта Соколовый произошло падение вертолёта Ми-8», — сказали агентству.

Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

«По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают представители Минобороны», — говорится в сообщении.

3 сентября в безлюдной местности в Ставропольском крае упал штурмовик Су-25УБ. По заявлению Министерства обороны, погибли два пилота.

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