СМИ сообщили о крушении вертолёта Ми-8 в Саратовской области
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Вблизи населённого пункта Соколовый произошло падение вертолёта Ми-8», — сказали агентству.
Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.
«По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают представители Минобороны», — говорится в сообщении.
3 сентября в безлюдной местности в Ставропольском крае упал штурмовик Су-25УБ. По заявлению Министерства обороны, погибли два пилота.