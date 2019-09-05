СМИ сообщили о крушении вертолёта Ми-8 в Саратовской области

Военный вертолёт Ми-8 упал в Саратовской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Вблизи населённого пункта Соколовый произошло падение вертолёта Ми-8», — сказали агентству.

Как передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах региона, в результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.

«По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет, на месте работают представители Минобороны», — говорится в сообщении.

3 сентября в безлюдной местности в Ставропольском крае упал штурмовик Су-25УБ. По заявлению Министерства обороны, погибли два пилота.