«Не успели катапультироваться»: пилоты потерпевшего крушение на Ставрополье Су-25 погибли

Пилоты разбившегося в Ставропольском крае Су-25 погибли. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что лётчики не успели катапультироваться. Крушение произошло во вторник, 3 сентября. Самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности.

Пилоты разбившегося на Ставрополье Су-25УБ погибли. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что лётчики не успели катапультироваться.

«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолёта Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов. Лётчики не успели катапультироваться», — говорится в заявлении.

Найденные на месте ЧП фрагменты парашюта относятся к самолёту, а не к лётчикам, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

На месте крушения также были обнаружены «чёрные ящики» — бортовой самописец и прибор регистрации параметров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник экстренных служб. Отмечается, что оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии.

«По предварительным данным, состояние бортового речевого самописца и прибора регистрации параметров полёта удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

ТАСС, ссылаясь на представителя военных кругов, сообщил о двух рассматриваемых следствием возможных причин произошедшего — ошибка пилотов и техническая неисправность. При этом, по словам собеседника агентства в авиационных кругах, Су-25УБ был технически исправен, а погодные условия были хорошими.

Ранее ТАСС рассказал, что военная прокуратура Южного военного округа начала проверку после крушения самолёта.

«Военная прокуратура проводит проверку соблюдения правил полётов и подготовки к ним. Военные прокуроры выехали на место, других данных нет», — сказал ТАСС представитель прокуратуры.

«Упал в безлюдной местности»

Су-25УБ потерпел крушение во вторник, 3 сентября. Инцидент произошёл в Ставропольском крае — по данным РИА Новости авария произошла в 38 км от аэродрома Будённовска. В Минобороны сообщили, что самолёт выполнял тренировочный полёт без боекомплекта.

Также по теме «Упал в безлюдной местности»: штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье Самолёт Су-25 потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Минобороны России. Инцидент произошёл во время...

«Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — говорится в заявлении ведомства.

Су-25 — это российский штурмовик, а УБ — его учебно-боевая двухместная версия. По данным источника ТАСС в силовых структурах Ставропольского края, самолёт отрабатывал мёртвую петлю, однако лётчики не смогли вывести его из пикирования.

«Полёты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении мёртвой петли лётчики не вывели самолёт из пикирования и столкнулись с землёй. Самолёт вошёл в землю на глубину до трёх метров», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, управлявшие Су-25УБ пилоты окончили Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков. Один из них выпустился в 2003 году, другой — в 2011, добавил источник агентства в военных кругах.

«Грач»

Схожая авария произошла в Ставропольском крае в конце февраля 2016 года. Тогда Су-25 368-го штурмового авиаполка ВКС России под управлением майора Александра Курикалова потерпел крушение во время тренировочного полёта.

Пилот погиб во время катапультирования. Как и разбившийся 3 сентября штурмовик, самолёт Курикалова был без боекомплекта и упал в безлюдном районе.

Спустя месяц произошёл ещё один инцидент с самолётом этой модели. Су-25 18-го штурмового авиаполка «Нормандия — Неман» ВКС России разбился во время посадки на аэродром Черниговка, что в Приморском крае. Самолёт разрушил гараж, сарай и погреб местного жителя, однако сам пилот спасся — он успел катапультироваться.

Штурмовик Су-25 был разработан силами ОКБ Сухого в 1970-е годы. Первый полёт он совершил в 1979 году, а год спустя уже получил боевое крещение во время Афганской войны. В разгар конфликта самолёт и был принят на вооружение СССР. Советские лётчики прозвали Су-25 «Грачом», а число боевых вылетов за время афганской кампании составляет порядка 60 тыс.

Штурмовики рассчитаны на относительно небольшую скорость, а потому зачастую становятся мишенью для ПВО противника. В связи с этим Су-25 обладает значительным запасом прочности — во время испытаний лётчики сажали машины с повреждениями крыла, топливных баков, шасси, планера и даже одного из двух двигателей. Впоследствии эти самолёты были на вооружении множества стран Африки, Латинской Америки, Восточной Европы и стран СНГ.

Всего было произведено около 1,3 тыс. Су-25. С 2000 года, согласно открытым источникам, произошло девять инцидентов с российскими штурмовиками, в результате которых погибли пять человек. Ещё 15 самолётов и 10 летчиков были потеряны во время боевых действий.