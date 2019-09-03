«Упал в безлюдной местности»: штурмовик Су-25УБ потерпел крушение на Ставрополье

Самолёт Су-25 потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Минобороны России. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. Пилоты успели катапультироваться, ведутся их поиски. Штурмовик упал в безлюдном месте и без боекомплекта, отметили в ведомстве.

Самолёт Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что поиски лётчиков ведутся.

«В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух лётчиков. Полёт выполнялся без боекомплекта. Самолёт упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении Минобороны.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта, пояснили в ведомстве. Су-25УБ — это учебно-боевая двухместная версия российского штурмовика. По данным ТАСС, ссылающегося на источник в силовых структурах Ставропольского края, полёт проводился с аэродрома Будённовска, а пилоты успели катапультироваться.

«Место падения самолёта обнаружено. Парашюты лётчиков с вертолёта замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС утверждает, что Су-25УБ потерпел крушение во время отработки фигуры высшего пилотажа — так называемой мёртвой петли.

«Полёты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении мёртвой петли лётчики не вывели самолёт из пикирования и столкнулись с землёй. Самолёт вошёл в землю на глубину до трёх метров», — заявил собеседник ТАСС.

Аналогичный инцидент произошёл в Ставропольском крае более трёх лет назад. 29 февраля 2016 года Су-25 368-го штурмового авиаполка ВКС России потерпел крушение во время тренировочного полёта. Его пилот, майор Александр Курикалов, погиб во время катапультирования.

Как и сейчас, самолёт был без боекомплекта и упал в безлюдном районе.

Всего с 2000 года, по данным открытых источников, произошло девять происшествий, в результате которых погибли пять человек. Ещё 15 штурмовиков Су-24 и десять лётчиков — потери в результате боевых действий.

Последний инцидент случился 30 марта 2016 года — тогда Су-25 18-го штурмового авиаполка «Нормандия — Неман» ВКС России потерпел крушение во время посадки на аэродром Черниговка Приморского края. Пилот успел катапультироваться, а самолёт разрушил гараж, сарай и погреб одного из местных жителей.

Штурмовик Су-25

Су-25 был разработан в 70-е годы в СССР в ОКБ Сухого. Первый полёт предсерийный штурмовик совершил в 1979 году. Самолёт под номером Т-8-3 был собран на Тбилисском авиационном заводе. Уже в 1980 году в ходе афганской кампании он прошёл боевое крещение.

Государственные испытания были завершены в 1981 году, однако на вооружение Су-25 приняли только шесть лет спустя. В ходе Афганской войны лётчики прозвали его «Грачом». За всё время кампании эти самолёты совершили порядка 60 тыс. боевых вылетов.

Эти самолёты обладают высокой живучестью — в ходе испытательных полётов лётчики сажали машины с повреждениями планера, крыла, топливных баков, шасси и одного из двух двигателей. Они оказались на вооружении не только СССР, но и других стран — Чехословакии, Болгарии, Анголы, Судана, Ирака, Афганистана, КНДР, Конго, Ирана, Кот-д’Ивуара, Эритреи, Эфиопии, Экваториальной Гвинеи, Перу, Нигера, Гамбии, Чада, Македонии.

Также, помимо России, они стоят на вооружении бывших советских республик. Всего было произведено около 1,3 тыс. таких самолётов. Штурмовик и сейчас активно применяется в вооружённых конфликтах. Так, Су-25 составил основу контингента ВКС России в Сирии.

За время операции был сбит лишь один такой самолёт. Авария произошла 3 февраля 2018 года. Управляемый майором Романом Филиповым Су-25 был подбит ПЗРК террористов. Лётчик успел эвакуироваться, однако, приземлившись, был вынужден вступить в противостояние с боевиками и в неравном бою погиб. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил майору звание Героя России.

«Он принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил, и мы имеем полное право сравнить его с героями — защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда, потому что вне зависимости от исторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живём, жизнь-то у человека, во всяком случае земная, всего одна. И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине», — сказал Путин, вручая в Кремле награду родителям Филипова.