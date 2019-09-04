На Ставрополье нашли чёрные ящики упавшего Су-25

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Специалисты обнаружили чёрные ящики штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае.
На Ставрополье нашли чёрные ящики упавшего Су-25
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На месте падения Су-25 извлечены оба чёрных ящика», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.

3 сентября Министерство обороны сообщило, что Су-25УБ упал в безлюдной местности в Ставропольском крае. Позднее экстренные службы региона заявили, что обнаружили тела погибших пилотов, а в Минобороны официально подтвердили их гибель.

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