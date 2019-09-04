На Ставрополье нашли чёрные ящики упавшего Су-25
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«На месте падения Су-25 извлечены оба чёрных ящика», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.
3 сентября Министерство обороны сообщило, что Су-25УБ упал в безлюдной местности в Ставропольском крае. Позднее экстренные службы региона заявили, что обнаружили тела погибших пилотов, а в Минобороны официально подтвердили их гибель.