На Ставрополье нашли чёрные ящики упавшего Су-25

Специалисты обнаружили чёрные ящики штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«На месте падения Су-25 извлечены оба чёрных ящика», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии.

3 сентября Министерство обороны сообщило, что Су-25УБ упал в безлюдной местности в Ставропольском крае. Позднее экстренные службы региона заявили, что обнаружили тела погибших пилотов, а в Минобороны официально подтвердили их гибель.