Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован
Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован. Об этом Интерфакс сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
- РИА Новости
«Самолёт был застрахован», — заявили в компании.
Ранее источник в одной из медицинских военных структур рассказал, что пилот, который катапультировался с разбившегося во время испытаний истребителя Су-57, не получил серьёзных травм.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube