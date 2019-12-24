Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован

Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован. Об этом Интерфакс сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

РИА Новости

«Самолёт был застрахован», — заявили в компании. Ранее источник в одной из медицинских военных структур рассказал, что пилот, который катапультировался с разбившегося во время испытаний истребителя Су-57, не получил серьёзных травм.