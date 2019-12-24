Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован

Короткая ссылка
Разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован. Об этом Интерфакс сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Разбившийся в Хабаровском крае истребитель Су-57 был застрахован
  • РИА Новости

«Самолёт был застрахован», — заявили в компании.

Ранее источник в одной из медицинских военных структур рассказал, что пилот, который катапультировался с разбившегося во время испытаний истребителя Су-57, не получил серьёзных травм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить