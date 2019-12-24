Для расследования крушения Су-57 в Хабаровском крае создадут комиссию
- РИА Новости
Об этом Интерфаксу сообщили в Минпромторге.
«По поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию. Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что разбившийся самолёт включён в реестр экспериментальной авиации.
Ранее стало известно, что разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.
Источник в одной из медицинских военных структур заявил, что пилот, который смог катапультироваться, не получил серьёзных травм.