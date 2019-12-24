Для расследования крушения Су-57 в Хабаровском крае создадут комиссию

Для расследования причин крушения истребителя пятого поколения Су-57 в Хабаровском крае будет создана комиссия. Её возглавит замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Об этом Интерфаксу сообщили в Минпромторге.

«По поручению министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова будет создана комиссия по расследованию. Возглавит комиссию заместитель министра Олег Бочаров», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что разбившийся самолёт включён в реестр экспериментальной авиации.

Ранее стало известно, что разбившийся в Комсомольске-на-Амуре истребитель пятого поколения Су-57 был застрахован.

Источник в одной из медицинских военных структур заявил, что пилот, который смог катапультироваться, не получил серьёзных травм.