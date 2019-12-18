«Комедия продолжается»: в России ответили на идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Российские парламентарии прокомментировали отдельные положения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, который предложил Владимир Зеленский. В новой редакции документа не упоминается «специальный статус» Севастополя, и в основном законе страны остаётся лишь упоминание «Автономной Республики Крым». В Совфеде подчеркнули, что Киев не имеет никакого отношения ни к Крыму, ни к Севастополю, однако украинским властям пока «не хватает воли признать это и двигаться дальше». В Госдуме же констатировали, что никакие изменения в украинском законодательстве не повлияют на статус Севастополя как города федерального значения России.

Российские парламентарии скептически отреагировали на отдельные положения внесённого Владимиром Зеленским в Раду законопроекта об изменениях в Конституцию Украины. В ряде статей о территориальном устройстве страны в предлагаемой редакции текста отсутствует упоминание Севастополя. Таким образом, речь идёт о законодательном лишении города «специального статуса» — в тексте остаётся лишь упоминание «Автономной Республики Крым».

Как отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, внесение изменений в украинскую Конституцию никак не коснётся полуострова.

«Город Севастополь и его специальный статус на Украине уже должны были оставить в покое. Тем не менее данное заявление никак не подействует ни на Крым, ни на Севастополь. С таким же успехом можно было бы выбрать любую другую страну мира, другой город и принимать по нему решение», — заявил сенатор от Крыма.

Парламентарий подчеркнул, что Украина ни к Крыму, ни к Севастополю не имеет никакого отношения, однако у Киева «не хватает силы воли признать это и двигаться дальше».

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что из украинской Конституции стоит убрать даже упоминание города.

«Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры», — написал он в Twitter.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 18, 2019

Внося подобные предложения по изменению Конституции, Зеленский стремится заручиться поддержкой националистов, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. В беседе с RT он подчеркнул, что никакие изменения в украинском законодательстве не повлияют на статус Севастополя как города федерального значения России.

«В Киеве прекрасно понимают, что это, прямо говоря, посягательство на чужое имущество, но задабривание ультраправых для Киева важнее. Какие бы бумаги в Киеве ни подписывались и демонстрировались, Севастополь был, есть и будет великим русским городом федерального значения», — подчеркнул Бальбек.

«Вопрос закрыт»

Отметим, что в Киеве продолжают говорить о стремлении «вернуть» Крым — вопреки результатам прошедшего весной 2014 года референдума. Этот вопрос украинские делегации поднимают на международных форумах и в публичных заявлениях.

Однако жители самого полуострова своего мнения не изменили. Так, в марте ВЦИОМ провёл опрос, приуроченный к пятилетию воссоединения региона и России. Согласно ему, 93% крымчан положительно оценивают возвращение российского статуса полуострова.

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При этом в поддержку статуса «Автономной Республики Крым» в составе Украины выступили лишь 3% опрошенных. Такое же число людей отрицательно оценивают воссоединение Крыма и Севастополя с Россией.

По мнению 86% крымчан, сейчас регион развивается более успешно, чем в период пребывания в составе Украины. 72% респондентов отметили, что на их жизни воссоединение сказалось положительно, тогда как 7% ответили, что отрицательно — остальные особых изменений не почувствовали или затруднились с ответом.

«Отношение к воссоединению Крыма с Российской Федерацией сохраняется однозначно позитивным: 89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают воссоединение. Уровень негативных оценок и декларируемого голосования за статус «Автономной Республики Крым» в составе Украины — минимальный (по 3%)», — подводят итог специалисты ВЦИОМ.

Российские власти также неоднократно отмечали, что мартовский референдум 2014 года прошёл в полном соответствии с международными нормами, а потому вопрос о принадлежности Крыма закрыт.