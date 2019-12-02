Зеленский считает, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединённые Штаты могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», — сказал он.

Глава государства предложил формат переговоров с участием Украины, России и США. По его словам, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите.

«Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил он.

Ранее Зеленский говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» полуострова.

Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря. В Кремле также подтвердили подготовку встречи российского и украинского лидеров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.