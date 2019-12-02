Зеленский считает, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом
- РИА Новости
«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», — сказал он.
Глава государства предложил формат переговоров с участием Украины, России и США. По его словам, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите.
«Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил он.
Ранее Зеленский говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» полуострова.
Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря. В Кремле также подтвердили подготовку встречи российского и украинского лидеров.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.