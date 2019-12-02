Зеленский считает, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Соединённые Штаты могли бы помочь Киеву в ситуации вокруг Крыма. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
Зеленский считает, что США могли бы помочь Украине в ситуации с Крымом
  • РИА Новости

«Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США», — сказал он.

Глава государства предложил формат переговоров с участием Украины, России и США. По его словам, он намерен поднять этот вопрос на нормандском саммите.

«Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась», — заявил он.

Ранее Зеленский говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» полуострова.

Переговоры в нормандском формате пройдут в Париже 9 декабря. В Кремле также подтвердили подготовку встречи российского и украинского лидеров.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить