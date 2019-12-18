Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны. Соответствующий законопроект был внесён им в Верховную раду.
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
  • Reuters

Так, в документе ничего не говорится об особом статусе города, он предоставляется только Киеву.

Накануне глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в своём Facebook объяснил инициативу об отмене «спецстатуса» Севастополя тем, что Киев не видит в нём необходимости.

По его мнению, единственный аргумент «за» — то, что это «город русской славы..., а именно — главная база Черноморского флота России». Как считает депутат, он утратил значение для Киева после выхода России из договоров о базировании ЧФ в Крыму.

Ранее Зеленский заявил о жёсткой позиции по «возвращению» полуострова.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что для Москвы вопрос закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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