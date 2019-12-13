Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым
- Reuters
Песков отметил, что «лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме».
При этом в ситуации с Донбассом Песков заявил, что «надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости».
«И тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.