Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку президенту России Владимиру Путину, если Украине «вернут» Крым, и десять раз, если Украине «вернут» Донбасс.
Песков оценил заявление Зеленского о рукопожатии с Путиным за Крым
  • Reuters

Песков отметил, что «лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме».

При этом в ситуации с Донбассом Песков заявил, что «надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости».

«И тогда можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский перед началом переговоров в нормандском формате обменялись рукопожатиями

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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