«Личность неординарного масштаба»: скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он возглавлял городскую администрацию с 1992 по 2010 год. Как отметил президент России Владимир Путин, глава города работал в сложный исторический период и многое сделал, чтобы столица «стала одним из лидеров возрождения» страны. Соратники Лужкова вспоминают его как талантливого градоначальника, который «системно решал задачи».

В Германии на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Эту информацию подтвердил действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким Лужкова. Глава государства отметил, что бывший мэр Москвы был талантливым организатором, которого уважали и которому доверяли жители столицы.

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи. В сложные годы, на переломе исторических эпох он многое сделал для развития Москвы, для того чтобы она стала одним из лидеров возрождения России», — приводит слова Путина сайт Кремля.

Свои соболезнования выразил и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения​​​. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу, в самый сложный период. Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова», — сказал он.

Как сообщает РЕН ТВ, Лужков умер в больнице Мюнхена. По данным телеканала, после плановой операции начались осложнения и экс-мэр не смог выйти из наркоза.

Как сообщил РИА Новости главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, причиной смерти стала «сильная аллергическая реакция».

В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что получили от помощника Лужкова информацию о его гибели и готовы оказать помощь семье бывшего политика.

«Мы готовы полностью помочь во всём необходимом, в таких вопросах, как выдача свидетельства о смерти и остальных вопросах», — приводит РИА Новости заявление дипведомства.

В пресс-службе московской мэрии также рассказали, что Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата и время пока уточняются», — приводит ТАСС слова собеседника в пресс-службе.

Второй мэр Москвы

Лужков родился 21 сентября 1936 года. До прихода в политику он занимался наукой и работал в химической промышленности.

В 1968 году он вступил в КПСС, а первый политический пост получил в 1975-м — тогда он стал депутатом Бабушкинского районного совета Москвы.

После распада СССР он принял участие в выборах мэра Москвы в качестве кандидата на пост вице-мэра при Гаврииле Попове. Спустя год Попов ушёл в отставку, и Лужков занял его место. С тех пор и до 2010 года Лужков возглавлял городскую администрацию Москвы.

В 2010 году Лужков был отправлен в отставку занимавшим тогда пост президента России Дмитрием Медведевым с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Как позже пояснил занимавший тогда пост руководителя администрации президента Сергей Нарышкин, Лужков был уволен из-за неэффективного управления городом и в связи высоким уровнем коррупции в столице, допущенным руководством.

«Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенной Лужковым и его окружением», — подчёркивал Нарышкин.

После завершения политической карьеры в 2010 году Лужков занялся предпринимательством. Преимущественно его бизнес-интересы были связаны с сельским хозяйством.

За свою жизнь Лужков получил множество наград и орденов как российских, так и зарубежных. В 2000 году ему был вручён орден Почёта, также он был одним из 54-х полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Последний, IV степени, он получил в 2016 году.

В числе его наград также армянский орден Святого Месропа Маштоца, белорусские ордена Дружбы народов и Франциска Скорины, украинский орден князя Ярослава Мудрого V степени, баварский орден «За заслуги» и многие другие.

«Возглавлял Москву в сложный период»

Действующий глава московской администрации Сергей Собянин напомнил, что Лужков возглавлял город в сложный период.

«Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей», — написал он в Twitter.

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019

По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, Лужков смог сделать из советской столицы мегаполис мирового уровня.

«Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Лужкова всегда отличала забота о людях, убеждён секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«По его инициативе в городе было запущено множество социальных программ, направленных на поддержку жителей. И москвичи помнят об этом. Недаром те надбавки, которые получают столичные пенсионеры, до сих пор называют «лужковскими», — приводит его слова пресс-служба партии.

Турчак напомнил, что Лужков был одним из основателей партии «Единая Россия».

Как отзывчивого человека его помнит певец Лев Лещенко. В разговоре с RT он выразил мнение, что Лужков фактически заложил фундамент под благополучие Москвы.

«Человек, устремлённый в будущее, очень много сделал для Москвы, заложил практически фундамент. Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжёлое время, с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов. Очень порядочный, отзывчивый, внимательный человек, который излучал какую-то энергию, искреннюю любовь к людям, к тому делу, которым он занимался. Я считаю, он был великим человеком», — убеждён Лещенко.

«Сумел сделать практически невозможное»

Тепло вспоминают Лужкова также и его соратники. Так, вице-президент ПАО «Роснефть» Сергей Цой, который работал пресс-секретарём мэра с 1992 по 2010 годы, считает, что Лужков смог сделать почти невозможное.

«Он сумел сделать очень многое, практически невозможное. Лужков получил Москву голодную, грязную, разорённую. Многие уже не помнят табачные бунты, ящики с мусором, которые горели как костры инквизиции возле Лубянки, на Тверской. А в 2007 году в юбилей столицы все ахнули, потому что все увидели уже другую Москву: чистую, красивую, нарядную, экономически благополучную. Я думаю это заслуга Юрия Михайловича», — сказал он RT.

Говоря о характере, Цой признал, что Лужков был «человеком строгим и даже очень жёстким». Впрочем, собеседник RT признал, что это было необходимо из-за стоявших перед ним больших задач.

«А в общении он был добрым, приятным, доброжелательным и очень интересным человеком. Я считаю, что таким и должен быть руководитель, — убеждён Цой. — Пришёл человеком, который состоялся в научном мире, много достиг. И хотя это совсем другая работа, прежний опыт в науке ему очень помог, потому что он системно ставил задачи и системно их решал. При этом увлекался музыкой, разными видами спорта, всё это было ему интересно, хотя времени на все увлечения и хобби часто не хватало».

Разделяет мнение Цоя и Сергей Ткаченко, который возглавлял институт Генплана Москвы при Лужкове.

«Он читал все чертежи. Мы многие рассказывали ему свои проекты, и он в беседе один на один внятно и доходчиво объяснял что ему хотелось бы. Он был совершенно адекватный человек, не гнушающийся нормального простого общения. И не только с руководителями подразделений, а просто с простыми архитекторами», — подчеркнул он в беседе с RT.