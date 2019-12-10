Глава института Генплана Москвы назвал Лужкова «московским романтиком»

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Александра Рыкова
Директор Научно-исследовательского и проектного института Генплана Москвы, архитектор Сергей Ткаченко в беседе с RT рассказал об особенностях работы с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Глава института Генплана Москвы назвал Лужкова «московским романтиком»
  • РИА Новости
  • © Юрий Абрамочкин

«Все обычно руководство не любят, и я тоже сначала как-то, может быть, не совсем толерантно относился. А потом я всё понял. Он всё время боролся за город. Иногда защищая его от нас, архитекторов, ну и тем более от каких-то других нападок. Мои коллеги не верят, что он был романтиком, а я считаю, что он был московским романтиком на абсолютно жёсткой, реальной почве», — вспоминает Ткаченко.

По его словам, работа Юрия Лужкова пришлась на тяжёлые для страны времена — постсоветский период. При руководстве Юрия Михайловича город подавал пример другим регионам, как развиваться, в частности, по вопросам градостроительства и социального развития.

«Что меня восхитило? Он за год научился градостроительному языку, очень непростому, специфическому языку. Он читал все чертежи. Мы многие рассказывали ему свои проекты, и он в беседе один на один внятно и доходчиво объяснял, что ему хотелось бы. Он был совершенно адекватный человек, не гнушающийся нормального, простого общения. И не только с руководителями подразделений, но и с простыми архитекторами», — рассказал он.

10 декабря на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Он проработал столичным градоначальником с 1992 по 2010 год.

Соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

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