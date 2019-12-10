Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

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RT
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города Юрия Лужкова. По его словам, Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период и сделал для города и его жителей многое.
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
  • Reuters

«Ушёл из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал Собянин в Twitter.

10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.

Он был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год.

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