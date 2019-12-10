Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
- Reuters
«Ушёл из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного, жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал Собянин в Twitter.
Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019
10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Он был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год.