Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Как сообщает РЕН ТВ, экс-глава российской столицы умер в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил смерть экс-главы города, сообщает газета «Известия».

Юрий Лужков был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год.

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста мэра Москвы «в связи с утратой доверия». На место Лужкова вскоре был назначен Сергей Собянин.

В 2016 году бывший мэр указом президента Владимира Путина был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».