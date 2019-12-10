Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
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Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил смерть экс-главы города, сообщает газета «Известия».
Юрий Лужков был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год.
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста мэра Москвы «в связи с утратой доверия». На место Лужкова вскоре был назначен Сергей Собянин.
В 2016 году бывший мэр указом президента Владимира Путина был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».