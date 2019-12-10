Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Как сообщает РЕН ТВ, экс-глава российской столицы умер в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
  • © Sergei Karpukhin/Reuters

Помощник бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Тимур Шогенов подтвердил смерть экс-главы города, сообщает газета «Известия».

Юрий Лужков был мэром Москвы в период с 1992 по 2010 год.

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев уволил Лужкова с поста мэра Москвы «в связи с утратой доверия». На место Лужкова вскоре был назначен Сергей Собянин.

В 2016 году бывший мэр указом президента Владимира Путина был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».

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