Путин назвал Лужкова смелым политиком и талантливым организатором

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава государства назвал экс-градоначальника личностью «поистине неординарного масштаба».
Путин назвал Лужкова смелым политиком и талантливым организатором
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

«Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим градоначальником столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи», — говорится в телеграмме Путина.

Он подчеркнул, что на переломе исторических эпох Лужков сделал многое для развития Москвы.

«И конечно, мы всегда будем помнить его искреннюю, сердечную поддержку севастопольцев и моряков-черноморцев. Как не раз, вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам он прямо говорил, что Севастополь — русский город», — добавил президент.

10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Германии.

Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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