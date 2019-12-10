Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье скончавшегося Юрия Лужкова, сообщает телеканал «360».

«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьёв в Instagram.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города.