Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье скончавшегося Юрия Лужкова, сообщает телеканал «360».
Губернатор Подмосковья выразил соболезнования в связи с кончиной Лужкова
  • Reuters

«Умер Юрий Лужков. Мэр, с которым Москва жила 18 лет. Который сделал для столицы очень много. Город достался ему в непростые для страны времена, но Лужков сделал из советской столицы мегаполис мирового уровня. Он был талантливым политиком и замечательным человеком. Искренние соболезнования его родным и близким», — написал Воробьёв в Instagram.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы города.

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