Экс-губернатор Петербурга Яковлев выразил соболезнования по поводу смерти Лужкова

Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев в беседе с «Невскими новостями» выразил сожаление по поводу кончины Юрия Лужкова и поделился воспоминаниями о бывшем мэре Москвы.

«Мы вместе были и в Совете Федерации, поддерживали друг друга как Москва и Петербург по ряду направлений, встречались, подписывали соглашения. Скажу, что это очень талантливый организатор, который много сделал для Москвы и москвичей, поэтому, конечно, жаль, что такие люди уходят, но память о них остаётся», — признался Яковлев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.