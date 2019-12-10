Экс-губернатор Петербурга Яковлев выразил соболезнования по поводу смерти Лужкова
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«Мы вместе были и в Совете Федерации, поддерживали друг друга как Москва и Петербург по ряду направлений, встречались, подписывали соглашения. Скажу, что это очень талантливый организатор, который много сделал для Москвы и москвичей, поэтому, конечно, жаль, что такие люди уходят, но память о них остаётся», — признался Яковлев.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования семье Юрия Лужкова.