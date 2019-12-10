Лещенко назвал Лужкова отзывчивым и внимательным человеком

Певец Лев Лещенко прокомментировал RT сообщение о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался на 84-м году жизни.

«Это, конечно, для нас, для всех, кто знал его, большая печаль. Потому что многие годы он был лидером нашего Отечества в плане созидания. Человек, устремлённый в будущее, очень много сделал для Москвы. Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжёлое время. Он с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов», — рассказал Лещенко.

Певец отметил, что Лужков был «очень порядочным, отзывчивым и внимательным человеком».

«Я считаю, что он был великим человеком», — заключил Лещенко.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни. Как сообщает РЕН ТВ, экс-глава российской столицы умер в Германии. Он находился в одной из клиник Мюнхена, где ему делали операцию на сердце.