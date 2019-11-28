«Перекрёсток деловых путей»: Центр международной торговли Москвы отмечает 40-летний юбилей

40 лет назад, 28 ноября 1979 года, было организовано Всесоюзное хозрасчётное объединение «Совинцентр», которое впоследствии стало Центром международной торговли. Идея создания ЦМТ принадлежит американскому бизнесмену Арманду Хаммеру, который смог наладить успешное сотрудничество с Советским Союзом и убедить советское руководство в необходимости создания делового центра в Москве. Сегодня ЦМТ успешно конкурирует на рынке деловых услуг, оставаясь востребованной площадкой.

Центр международной торговли Москвы отмечает свой 40-летний юбилей. 28 ноября 1979 года распоряжением Совета министров СССР было организовано всесоюзное хозрасчётное объединение «Совинцентр», которое сегодня известно под названием «Центр международной торговли».

Сегодня ЦМТ занимается сразу несколькими направлениями деятельности. Прежде всего это аренда недвижимости, гостиничные и ресторанные услуги, организация мероприятий и содействие бизнесу.

Как отмечают в руководстве компании, одна из ключевых задач центра заключается в максимальном упрощении логистики для бизнеса. Здесь к услугам предпринимателей вся необходимая инфраструктура: гостиницы, конгресс-центр, рестораны и парковки.

Сегодня на территории центра проводится множество крупных мероприятий. К примеру, несколько дней назад на площадке ЦМТ состоялась панельная сессия с участием президента России Владимира Путина в рамках XI ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!».

Первый деловой центр

Идея создания первого в СССР делового центра принадлежала американскому предпринимателю Арманду Хаммеру. Его дед был родом из Херсона, он с семьёй ещё в 1875 году эмигрировал в США. Заработав свой первый миллион долларов в аптечном бизнесе, Арманд Хаммер отправился на родину своей семьи, рассчитывая заключить выгодные контракты с советским руководством. Ему действительно удалось заключить бартерную сделку, после чего предприниматель продолжил развивать контакты с Москвой. Именно он стал инициатором и вдохновителем строительства в столице СССР Центра международной торговли на Красной Пресне.

Хаммеру удалось убедить советское руководство в необходимости строительства в Советском Союзе крупного делового центра.

Арманд Хаммер

РИА Новости

© Г. Васильев

«Если в Москве будет Центр международной торговли, т. е. место с хорошим жильём, офисами, надёжной международной связью и деловыми услугами, то в СССР пойдёт крупный американский капитал — работать в других условиях серьёзные люди просто не будут», — говорил он.

Возведение масштабных деловых центров к этому моменту уже стало мировым трендом. Так, несколькими годами ранее, в 1973-м, в Нью-Йорке был введён в эксплуатацию Всемирный торговый центр.

Кроме того, в конце 1960-х годов в отношениях СССР и США началась разрядка, диалог двух ядерных держав стал более конструктивным, что также не могло не поспособствовать восстановлению торговых связей, практически прерванных после Второй мировой войны.

«Тогда у страны была потребность выйти на внешнеэкономическую арену, продвигать советский бизнес — наши цели совпали с целями американской стороны. Хаммер сыграл пробивную, организационную роль. ЦМТ был разработан специально под нас на базе похожих американских проектов», — пояснила в беседе с RT директор офисно-квартирного комплекса ЦМТ Ирина Крылова, работающая в центре с момента его ввода в эксплуатацию.

Возведение ЦМТ было призвано способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между крупнейшими экономиками мира. Многие компании, пытавшиеся наладить торговлю с советской стороной, не могли, к примеру, получить сведения по экономике СССР или связаться с советскими контрагентами по телефону. Центр, по замыслу его создателей, должен был решить эти проблемы, обеспечив «условия для успешной работы, проживания и отдыха деловых людей из различных стран мира».

Директор офисно-квартирного комплекса ЦМТ Ирина Крылова — о создании центра

В июне 1973 года вышло постановление Совета министров СССР №410-131, давшее старт работам по возведению Центра международной торговли и научно-технических связей с зарубежными странами.

К тому моменту в Москве были аккредитованы уже 110 иностранных компаний, ещё 50 планировали открыть свои представительства. В 1974 году, ещё до возведения зданий, ЦМТ был принят в действительные члены Ассоциации центров международной торговли (АЦМТ), объединяющей на сегодняшний день центры торговли из 89 стран.

На тот момент появление в бизнес-ассоциации центра из социалистической страны было настоящим событием.

Впоследствии ЦМТ стал членом ведущих российских и международных отраслевых ассоциаций, таких как Международная ассоциация конгрессов и конференций (ICCA), Международная ассоциация конгресс-центров (AIPC), Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и многих других.

ЦМТ был заложен в сентябре 1975 года, к проектированию и строительству была привлечена компания Арманда Хаммера Occidental Petroleum Corporation совместно с Мосгорисполкомом.

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Ответственным координатором работ стала Торгово-промышленная палата СССР. В коммюнике встречи Леонида Брежнева с американским президентом Ричардом Никсоном отмечалось, что возведение ЦМТ относится к приоритетным проектам.

Первая очередь делового центра была введена в эксплуатацию к 1980 году — событие было приурочено к Олимпиаде-80, проходившей в Москве. Комплекс зданий включал в себя две гостиницы, офисное здание и конгресс-центр.

На протяжении советского отрезка истории центр осуществлял свою деятельность под названием «Всероссийское хозрасчетное объединение «Совинцентр». В постсоветские годы он сменил организационную форму сначала на открытое акционерное общество, а затем на публичное акционерное общество «Центр международной торговли».

«Комплекс должен был открыться перед Олимпиадой, чтобы принять гостей. Работа шла достаточно интенсивно, на стройке работало более 3 тыс. рабочих, иногда даже приходилось вести работы по ночам», — поделилась воспоминаниями в беседе с RT главный специалист Управления делами ЦМТ Ирина Андрианова, чей стаж работы в центре насчитывает уже четыре десятилетия.

По её мнению, Центр стал первым островком рыночной экономики в социалистическом плановом государстве. Особую роль ЦМТ сыграл во время проведения Олимпиады-80.

«Тогда, в преддверии Олимпиады, в СССР приехали около 8 тыс. представителей зарубежных СМИ, многие из которых расположились в гостинице ЦМТ. К слову, все конференции Международного олимпийского комитета были проведены в нашем конгресс-зале, который был оснащён по последнему слову техники: нашему звуковому оборудованию могли позавидовать и за рубежом.

Здесь же был избран президентом МОК Антонио Самаранч, который не раз останавливался в нашей гостинице», — добавила Андрианова.

В авангарде перемен

Как вспоминают очевидцы, буквально с первых лет своей работы ЦМТ стал островком перемен, который двигался в авангарде уже надвигавшейся на страну перестройки. К примеру, в 1982 году в ЦМТ прошла Всемирная конференция «Религиозные деятели за спасение священного дара жизни от ядерной катастрофы», что было нонсенсом для атеистического советского государства.

Кроме того, в 1988 году в центре состоялся знаменитый аукцион Sotheby's «Русский авангард и современное советское искусство», во время которого была собрана рекордная сумма в $3,5 млн.

globallookpress.com

© Anton Belitsky

«Для СССР Центр международной торговли стал окном в мир, к нам приезжало много представителей зарубежного бизнеса и просто иностранных граждан. Все знаковые встречи проходили здесь. Престижно было попасть в ЦМТ и провести встречу в одном из ресторанов или поселиться в этой гостинице. Это была точка притяжения, перекрёсток деловых путей на территории Советского Союза», — отметила Ирина Крылова.

Именно в ЦМТ появились первые банкоматы — они были установлены в 1991 году по инициативе американского банка American Express. Правда, выдавали они не наличные деньги, а дорожные чеки American Express, которыми могли расплачиваться работавшие и жившие в СССР иностранцы.

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ЦМТ удалось пережить лихие 90-е и переформатировать свою работу под новые условия. В 1995 году руководство ЦМТ объявило о новой концепции развития организации, подразумевавшей модернизацию центра.

«В ЦМТ как в зеркале отразилась жизнь нашей страны, и в 1990-х у нас тоже были определённые сложности — как экономические, в том числе связанные с оплатой каких-то товаров, так и политические, — добавила Крылова. — Но у нас был сплочённый коллектив, поэтому мы всё-таки выжили. Конечно, пришлось сократить численность персонала, но при этом задержек заработной платы, как и её понижения, не было. Думаю, мы достойно пережили это непростое время».

ЦМТ создавался во время дефицита деловых услуг в СССР и на протяжении многих лет оставался монополистом в этой области. Реалии новой, рыночной экономики поставили ЦМТ перед необходимостью конкурировать за место на рынке. Впрочем, центр успешно справляется с этой задачей и сохраняет статус востребованной деловой площадки.

Сегодня Центр международной торговли продолжает развиваться, принимая участие в проведении самых престижных международных мероприятий. Так, к состоявшемуся в 2018 году в России ЧМ по футболу были построены новый офисно-деловой центр и многофункциональный зал для проведения мероприятий. А гостиничный комплекс «Союз» был полностью преобразован — теперь он известен как отель под брендом Holiday Inn Express.