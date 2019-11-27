В Челябинской области одобрили закон о снижении налогов для предпринимателей

Законодательное собрание Челябинской области одобрило закон о корректировке ставок по упрощённой системе налогообложения, в том числе о снижении с 15% до 10% ставки «доходы минус расходы», сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на сайт регионального парламента.

Для налогоплательщиков, занимающихся приоритетными для области видами деятельности, ставку снизят с 10% до 7%.

Депутаты также утвердили снижение ставки с 6% до 3% для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения являются доходы. В том числе при осуществлении деятельности, связанной с очисткой сточных вод, утилизацией отходов, ликвидацией последствий загрязнений, с отдельными видами туристических услуг, гостиничным бизнесом, научными разработками и розничной торговлей лекарствами, одеждой и обувью.

Ранее независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с НСН прокомментировал идею ввести специальный налоговый режим для самозанятых граждан на всей территории России.