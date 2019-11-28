Власти Подмосковья рассказали о планах по участию областных ремесленников в рождественской ярмарке в Лионе

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Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов рассказал телеканалу «360», что изделия подмосковных ремесленников планируют показать на рождественской ярмарке в Лионе.
Власти Подмосковья рассказали о планах по участию областных ремесленников в рождественской ярмарке в Лионе
  • Pixabay

По его словам, вице-президент регионального совета Овернь — Рона — Альпы Филипп Менье пригласил представителей малого и среднего бизнеса Московской области, которые занимаются производством изделий народных художественных промыслов и сувенирной продукции, посетить Лион.

Менье предложил организовать коллективный стенд ремесленников Подмосковья в рамках ежегодной рождественской ярмарки и отметил, что это будет первый российский стенд в истории ярмарки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице с 13 декабря по 12 января пройдёт фестиваль «Путешествие в Рождество».

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