В Sotheby's рассказали о предстоящем аукционе произведений русского искусства
- Reuters
«На этот раз на аукционе мощно представлены разные направления, однако главным хитом является исключительная картина Ивана Клюна «Сферический супрематизм», которая в своё время находилась в знаменитом собрании Георгия Костаки. Клюн — современник Малевича, хотя и менее знаменитый. Тем не менее он оставил яркий след в ранней истории абстрактной живописи, а мы выставляем одну из его лучших работ», — отметила Джо Викери.
По её словам, наибольший интерес со стороны коллекционеров всего мира неизменно вызывают ювелирные изделия Фаберже и русский авангард.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной покажут в аукционном доме на Петровке.