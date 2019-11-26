В Sotheby's рассказали о предстоящем аукционе произведений русского искусства

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Международный директор департамента русского искусства Sotheby's Джо Викери в беседе с газетой «Известия» рассказала о предстоящем аукционе в Лондоне, на котором будут выставлены около 160 картин и более 200 предметов русского искусства.
В Sotheby's рассказали о предстоящем аукционе произведений русского искусства
  • Reuters

«На этот раз на аукционе мощно представлены разные направления, однако главным хитом является исключительная картина Ивана Клюна «Сферический супрематизм», которая в своё время находилась в знаменитом собрании Георгия Костаки. Клюн — современник Малевича, хотя и менее знаменитый. Тем не менее он оставил яркий след в ранней истории абстрактной живописи, а мы выставляем одну из его лучших работ», — отметила Джо Викери.

По её словам, наибольший интерес со стороны коллекционеров всего мира неизменно вызывают ювелирные изделия Фаберже и русский авангард.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной покажут в аукционном доме на Петровке.

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